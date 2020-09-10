Ковинич и Херцог прошли в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Словенка Полона Херцог и теннисистка из Черногории Данка Ковинич вышли в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле (Турция).

Ковинич победила бельгийку Элисон Ван Уйтванк (6:3, 6:4), а Херцог — итальянку Ясмин Паолини (7:5, 6:4).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 6) — 6:3, 6:4

Полона Херцог (Словения, 3) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:4