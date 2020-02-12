Корне разгромила Остапенко на старте турнира в Санкт-Петербурге

Француженка Ализе Корне в первом круге турнира в Санкт-Петербурге разгромила представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

За право выйти в четвертьфинал Корне сразится с гречанкой Марией Саккари.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:1, 6:2