Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Корне разгромила Остапенко на старте турнира в Санкт-Петербурге

12 февраля 2020, 14:16
Теги:

Француженка Ализе Корне в первом круге турнира в Санкт-Петербурге разгромила представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

За право выйти в четвертьфинал Корне сразится с гречанкой Марией Саккари.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:1, 6:2

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир