Корне разгромила Остапенко на старте турнира в Санкт-Петербурге
12 февраля 2020, 14:16
Француженка Ализе Корне в первом круге турнира в Санкт-Петербурге разгромила представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.
За право выйти в четвертьфинал Корне сразится с гречанкой Марией Саккари.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:1, 6:2
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