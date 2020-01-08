Корне и Бушар вышли в четвертьфинал турнира в Окленде
8 января 2020, 08:19
Французская теннисистка Ализе Корне в матче второго круга турнира в Окленде обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Другая француженка Каролин Гарсия уступила канадке Эжени Бушар со счетом 4:6, 4:6.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ализе Корне (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 3:6, 6:4, 6:4
Джессика Пегула (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3
Эжени Бушар (Канада, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 6:4, 6:4
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