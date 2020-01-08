Корне и Бушар вышли в четвертьфинал турнира в Окленде

Французская теннисистка Ализе Корне в матче второго круга турнира в Окленде обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Другая француженка Каролин Гарсия уступила канадке Эжени Бушар со счетом 4:6, 4:6.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ализе Корне (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 2) — 3:6, 6:4, 6:4

Джессика Пегула (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3

Эжени Бушар (Канада, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 6:4, 6:4