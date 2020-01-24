Кори Гауфф: «Два года назад проиграла в первом раунде юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку»

Американская теннисистка Кори Гауфф подвела итоги победного матча в третьем раунде Australian Open против японки Наоми Осаки (6:3, 6:4).

— Хочу поблагодарить зрителей, что помогли мне, — сказала Гауфф в интервью после матча. — Вот это жизнь у меня: два года назад проиграла в первом раунде юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку... Я говорила себе: успокойся, борись, играй каждое очко, как последнее. Я наслаждаюсь атмосферой, обожаю Австралию.

Я не верю во все это. Проходила однажды мимо Рода Лэйвера, но даже не поздоровалась с ним, ибо слишком нервничала. Но если он смотрит, передайте ему, что мы можем встретиться и поболтать.

Мне все равно, с кем играть следующий матч. Я тренировалась с Кенин, очень хороший игрок, стабильно играет на задней линии.