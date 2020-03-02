Комардина проиграла Фридзам в первом круге турнира в Лионе
Российская теннисистка Анастасия Комардина в первом круге турнира в Лионе проиграла немке Анне-Лене Фридзам со счетом 2:6, 2:6. Отметим, что во второй круг вышли хозяйки турнира Ализе Корне и Каролин Гарсия.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Комардина (Россия, Q) — 6:2, 6:2
Каролин Гарсия (Франция, 3) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)
Ализе Корне (Франция, 4) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 7:5, 6:0
Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4
Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Присцилла Хон (Австралия) — 6:2, 6:0
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:4, 6:4
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 5) — Катаржина Кава (Польша) — 6:1, 6:3