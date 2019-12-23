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Клийстерс выбрала турнир для первого матча после возвращения

23 декабря 2019, 15:00
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Обладательница четырех титулов «Большого шлема» Ким Клийстерс в своем официальном Twitter опубликовала график ее первых турниров после возвращения.

Свой первый официальный матч после возвращения на корт Клийстерс сыграет на турнире в Акапулько, который состоится с 24 февраля по 1 марта. Затем она планирует выступить на турнирах в Индиан-Уэллсе (с 9 по 21 марта), и Чарльстоне (с 6 по 12 декабря).

36-летняя Клейстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде и а также «Ролан Гаррос» и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году.

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