Клийстерс проиграла в своем первом матче с 2012 года
17 февраля 2020, 20:14
Бельгийка Ким Клийстерс не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Дубае. 36-летняя экс-первая ракетка мира уступила Гарбинье Мугурусе.
Ким Клийстерс вернулась в теннис после восьмилетнего перерыва. Свой предыдущий официальный матч она провела летом 2012 года.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Ким Клийстерс (Бельгия, WC) — 6:2, 7:6 (8:6)
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