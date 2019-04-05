Кис и Стивенс пробились в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Американка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. В матче 1/8 финала она обыграла латвийку Елену Остапенко - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В другом матче дня американка Слоан Стивенс выиграла у австралийки Айлы Томлянович - 4:6, 6:4, 6:4.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США, 8) - Елена Остапенко (Латвия, 10) - 7:5, 6:2
Слоан Стивенс (США, 1) - Айла Томлянович (Австралия, 14) - 4:6, 6:4, 6:4
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