Кис и Пуиг вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла Слоан Стивнес в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне - 7:6 (8:6), 4:6, 6:2. В полуфинале она встретится с пуэрто-риканкой Моникой Пуиг, которая победила Дэниэлл Коллинз.

В другой паре встретятся Петра Мартич (Сербия) и Каролин Возняцки (Дания).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США, 8) - Слоан Стивенс (США, 1) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Дэниэлл Коллинз (США, 11) - 6:3, 6:2