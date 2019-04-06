06:19 | Теннис — WTA

Кис и Пуиг вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне

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Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла Слоан Стивнес в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне - 7:6 (8:6), 4:6, 6:2. В полуфинале она встретится с пуэрто-риканкой Моникой Пуиг, которая победила Дэниэлл Коллинз.

В другой паре встретятся Петра Мартич (Сербия) и Каролин Возняцки (Дания).

Чарльстон (США) 

Турнир WTA Volvo Car Open 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Мэдисон Кис (США, 8) - Слоан Стивенс (США, 1) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Дэниэлл Коллинз (США, 11) - 6:3, 6:2

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