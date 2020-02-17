Ким Клийстерс: «Чувствую, что хочу играть»

Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс прокомментировала свое возвращение в теннис. Экс-первая ракетка мира вернулась на корт и провела первый матч за 8 лет. В первом круге турнира в Дубае 36-летняя Клийстерс уступила Гарбинье Мугурусе.

— У меня есть ожидания, — цитирует tennis.com Клийстерс. — Они не связаны с результатами или рейтингом, они больше связаны лично со мной. Я чувствую, что хочу играть. Это и есть цель, которой я пытаюсь добиться. У меня есть ощущения во время тренировки: «Вот так я хочу играть». Мне просто нужно делать это во время матчей. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Уверена, это займет время.