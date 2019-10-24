Киченок и Клепач обыграли Калашникову и Кенин на WTA Elite Trophy

На турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) в парном турнире украинка Людмила Киченок и словенка Андрея Клепач обыграли дуэт Оксана Калашникова/София Кенин (Грузия/США) — 2:6, 6:4, 11:9. Матч продолжался один час и 30 минут

Киченок и Клепач на данный момент лидируют в группе. Калашникова и Кенин проиграли оба матча и потеряли шансы выйти в финал турнира.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа «Бугенвиллея»

Людмила Киченок/Андрея Клепач (Украина/Словения, 2) — Оксана Калашникова/София Кенин (Грузия/США, 4) — 2:6, 6:4, 11:9