Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Немка Ангелик Кербер вышла в третий круг турнира в Монтеррее. В матче 1/8 финала она обыграла чешку Каролину Мухову - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В четвертьфинале соревнований Кербер сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
В другом матче дня представительница Белорусии Виктория Азаренко выиграла у Зарины Дияс из Казахстана - 6:3, 6:2.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелик Кербер (Германия, 1) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:3, 6:4
Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:3, 6:2
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