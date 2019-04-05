Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Немка Ангелик Кербер вышла в третий круг турнира в Монтеррее. В матче 1/8 финала она обыграла чешку Каролину Мухову - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В четвертьфинале соревнований Кербер сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

В другом матче дня представительница Белорусии Виктория Азаренко выиграла у Зарины Дияс из Казахстана - 6:3, 6:2.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 1) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:3, 6:4

Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:3, 6:2