Кербер проиграла в третьем круге турнира в Дубае

Немка Ангелик Кербер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга она уступила представительнице Тайвани Си Сувэй - 7:5, 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
За выход в полуфинал Си Сувэй поспорит с победительницей матча Элисон Риске (США) – Каролина Плишкова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Си Сувэй (Тайвань) - Ангелик Кербер (Германия, 5) - 5:7, 6:4, 6:0
Дополнительная информация
Загрузка...