Кербер обыграла Ван Цян на турнире в Аделаиде

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла китаянку Ван Цян (6:1, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Матч продолжался один час и 23 минуты. В следующем раунде немка сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 9) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 6:3

Даяна Ястремская (Украина) — Тимеа Бабош (Венгрия, LL) — 7:5, 6:3

София Кенин (США, 7) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:0, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:3, 6:2