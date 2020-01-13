Кербер обыграла Ван Цян на турнире в Аделаиде
13 января 2020, 14:05
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла китаянку Ван Цян (6:1, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Матч продолжался один час и 23 минуты. В следующем раунде немка сыграет с украинкой Даяной Ястремской.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия, 9) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 6:3
Даяна Ястремская (Украина) — Тимеа Бабош (Венгрия, LL) — 7:5, 6:3
София Кенин (США, 7) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:0, 6:4
Дэниэлл Коллинз (США) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:3, 6:2
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