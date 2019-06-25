Кербер обыграла Стосур и вышла в третий круг турнира в Истборне

Немка Ангелик Кербер вышла в следующий раунд турнира WTA в британском Истборне, обыграв в двух сетах австралийку Саманту Стосур​ – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Следующей соперницей Кербер, посеянной на соревнованиях под четвертым номером, станет шведка Ребекка Петерсон

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 4, WC) – Саманта Стосур (Австралия, Q) – 6:4, 6:4