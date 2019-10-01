Кербер не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Пекине
13:02
Бывшая первая ракетка мира немка Ангелик Кербер уступила представительнице Словении Полоне Херцог во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 2:6.
Их матч длился 1 час 18 минут. В 1/8 финала турнира Херцог сыграет с голландкой Кики Бертенс.
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Полона Херцог (Словения) — Ангелик Кербер (Германия, 10) — 6:4, 6:2
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