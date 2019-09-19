Кенин сыграет с Блинковой в полуфинале турнира в Гуанчжоу

Американка София Кенин в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу (Китай) обыграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут.

За право выйти в финал Кенин поспорит с Анной Блинковой.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, 3) — Ясмин Паолини (Италия, Q) — 7:5, 6:1