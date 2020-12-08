Кенин признана WTA теннисисткой года

Американка София Кенин признана журналистами игроком года, сообщает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кенин в 2020 году выиграла дебютный турнир серии «Большого шлема» в карьере, победив на Australian Open. Также она дошла до финала на Открытого чемпионата Франции. 22-летняя американка завершила год на четвертом месте в рейтинге WTA.

Обладательницей награды «Возвращение года» стала 31-летняя белоруска Виктория Азаренко, ранее опустившаяся в рейтинге из-за паузы на рождение ребенка и травм.

Самым прогрессирующим игроком года названа победительница «Ролан Гаррос» 19-летняя полька Ига Свентек.

Награда «Пара года» досталась француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош, которые в 2020 году победила в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии и Франции.