Кенин обыграла Риске на WTA Elite Trophy
23 октября 2019, 15:36
В матч группового этапа турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) американка София Кенин обыграла свою соотечественницу Элисон Риске (6:4, 6:4).
Матч продолжался один час и 15 минут. Для соперниц это был первый матч на турнире.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Камелия»
София Кенин (США, 2) — Элисон Риске (США, 7) — 6:4, 6:4
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