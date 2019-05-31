14:07 31 мая | Теннис — WTA

Кажется, Дьяченко понравились статьи о ее мускулатуре. Видео

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Российская теннисистка Виталия Дьяченко с юмором отреагировала на статьи, посвященные ее мускулатуре. Сразу на двух австралийских ресурсах после ее выступления на Roland Garros появились статьи, посвященные накачанным рукам спортсменки. 

"Перед превращением в супергероя", - написала Дьяченко в Твиттере, выложив видео, на котором она целует свои бицепсы.

 

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