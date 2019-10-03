Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Пекине и сыграет с Возняцки
3 октября 2019, 13:29
Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в третьем круге турнира в Пекине — 6:4, 6:3.
Их матч длился 1 час 36 минут. В 1/4 финала турнира Касаткина сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:3
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