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Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Пекине и сыграет с Возняцки

3 октября 2019, 13:29
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Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в третьем круге турнира в Пекине — 6:4, 6:3.

Их матч длился 1 час 36 минут. В 1/4 финала турнира Касаткина сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:3

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