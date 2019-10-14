Касаткина стала первой ракеткой России

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 37-ю строчку рейтинга WTA. Она стала первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA

Положение на 14 октября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 7096

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5621

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5495

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848...

37 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1425.

38 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1385...

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1355.

42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1306...

57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...

66 (66). Анна Блинкова (Россия) — 936...

81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...

89 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654

* - положение в предыдущем рейтинге