Касаткина проиграла Кис на старте турнира в Осаке

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Осаке (Япония) проиграла американке Мэдисон Кис — 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут.

Во втором круге Кис сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:4