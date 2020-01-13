Касаткина проиграла Бенчич на старте турнира в Аделаиде

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Аделаиде (Швейцария) уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич — 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 25 минут.

В параллельной встрече хорватка Донна Векич одержала волевую победу над Анастасией Севастовой из Латвии — 4:6, 6:1, 6:3.

Также местная теннисистка Айла Томлянович обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана — 7:6 (7:4), 6:2.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — 4:6, 4:6

Айла Томлянович (Австралия, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — 7:6 (7:4), 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 4:6, 6:1, 6:3