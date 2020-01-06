Касаткина переиграла Наварро на турнире в Окленде
07:05
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Окленде. В трех сетах она выиграла у испанки Карлы Суарес Наварро.
Во втором круге Касаткина встретится с победителем матча Аманда Анисимова (США) — Катерина Козлова (Украина).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:3, 3:6, 6:2
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