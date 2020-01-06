Касаткина переиграла Наварро на турнире в Окленде

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Окленде. В трех сетах она выиграла у испанки Карлы Суарес Наварро.

Во втором круге Касаткина встретится с победителем матча Аманда Анисимова (США) — Катерина Козлова (Украина).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:3, 3:6, 6:2