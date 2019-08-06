Касаткина на старте турнире в Монреале победила Кербер, проиграв 1-й сет 0:6

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Монреале (Канада) одержала победу над немкой Ангелик Кербер – 0:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей встречи Эжени Бушар (Канада) – Бьянка Андрееску (Канада)

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) – Ангелик Кербер (Германия) – 0:6, 6:2, 6:4