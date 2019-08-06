Касаткина на старте турнире в Монреале победила Кербер, проиграв 1-й сет 0:6

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Монреале (Канада) одержала победу над немкой Ангелик Кербер – 0:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей встречи Эжени Бушар (Канада) – Бьянка Андрееску (Канада)
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) – Ангелик Кербер (Германия) – 0:6, 6:2, 6:4
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