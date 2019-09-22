Касаткина и Винус Уильямс выбыли в первом круге турнира в Ухани

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Ухани. Теннисистка в двух сетах уступила Каролин Гарсии из Франции.

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс также не смогла преодолеть барьер первого круга.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:2

Бернарда Пера (США, Q) — Дженнифер Брэди (США, Q) — 6:4, 3:6, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:2

Дэниэлл Коллинз (США) — Винус Уильямс (США, WC) — 7:5, 7:6 (7:5)