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Касаткина и Свитолина выступят на «Кубке Кремля»

18 сентября 2019, 13:00
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Стали известны списки игроков основной сетки женского турнира «ВТБ Кубок Кремля», информирует пресс-служба турира.

На соревнованиях выступят сразу три победительницы турниров серии «Большого шлема»: Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова. Кроме того, сыграет победительница прошлого года россиянка Дарья Касаткина.

В числе первых сеяных находится украинка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. В общей сложности в составе 11 теннисисток из топ-30.

В основной части соревнований выступят четыре россиянки: Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Касаткина и Вероника Кудерметова.



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