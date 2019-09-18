Касаткина и Свитолина выступят на «Кубке Кремля»

Стали известны списки игроков основной сетки женского турнира «ВТБ Кубок Кремля», информирует пресс-служба турира.

На соревнованиях выступят сразу три победительницы турниров серии «Большого шлема»: Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова. Кроме того, сыграет победительница прошлого года россиянка Дарья Касаткина.

В числе первых сеяных находится украинка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. В общей сложности в составе 11 теннисисток из топ-30.

В основной части соревнований выступят четыре россиянки: Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Касаткина и Вероника Кудерметова.







