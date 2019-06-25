Каролине Плишковой не понравилось играть с сестрой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала об ощущениях от проигранного матча ее сестре Кристине Плишковой.

– Мне не понравилось играть с сестрой, но я рада, что эта игра случилась. Ведь мы в любом случае еще можем встретиться на корте, в том числе на турнире "Большого шлема". Зато теперь мы лучше знаем, чего ожидать друг от друга, – цитирует теннисистку официальный сайт WTA.

Кристина одержала победу над своей сестрой-близнецом Каролиной (6:2, 3:6, 7:6 (9:7)) 19 во втором раунде турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Матч продолжался один час и 57 минут.