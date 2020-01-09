Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович во втором круге турнира в Брисбене — 6:4, 6:7(5:7), 6:1. Их матч продолжался 2 часа 5 минут.

В 1/4 финала турнира Плишкова сыграет с американкой Элисон Риске.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:4, 6:7(5:7), 6:1