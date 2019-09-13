Каролина Плишкова выиграла матч 2-го круга в Чжэнчжоу, а через 3 часа — четвертьфинал
11:37
Первая ракетка турнира в Чжэнчжоу Каролина Плишкова вышла в полуфинал. В четвертьфинале чешка выиграла у Софии Кенин из США. Чешка закончила свой матч 2-го круга в 8 утра, а через 3 часа оформила выход в полуфинал.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 934 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Полона Херцог (Словения) — 6:3, 7:5
Айла Томлянович (Австралия) — Кики Бертенс (Голландия, 3) — 6:4, 7:6 (7:1)
Чжэн Сайсай (Китай) — Элисон Риске (США) — 7:5, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:1, 6:2
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — София Кенин (США, 6) — 6:4, 4:6, 6:1
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