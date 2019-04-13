Каролин Возняцки в купальнике и фате со свиньями. Это фото не даст вам уснуть

Датская теннисистка Каролин Возняцки выложила в Инстаграме фотографию с отыдха. Девушка загорает на пляже в окружении свиней.

На голове у Возняцки фата. Спортсменка не объяснила, зачем надела элемент свадебного гардероба. С 2017 года он состоит в отношениях с баскетболистом Дэвидом Ли. Пресса в ноябре того года сообщила, что пара обручилась, но новостей о свадьбе не было.

У Возняцки есть неудачный опыт отношений с мужчинами. В 2014 года она готовилась к свадьбе с гольфистом Рори Макилроем, но незадолго до события пара рассталась.