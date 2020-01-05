Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки подтвердила, что вскоре завершит карьеру. После турнира в Окленде и Australian Open датчанка намерена закончить с теннисом.

— Я подготовилась к турниру очень хорошо, потому что хочу закончить на пике, — цитирует WTA Tennis Возняцки. — Хочется дойти до финала. Надеюсь, что смогу хорошо подойти к Australian Open. Я долго думала о своей карьере. Мне нужно было заглянуть внутрь себя, чтобы понять, что это подходящий момент. Не думаю, что такие решения даются легко. Но понимаю, что это правильный выбор на данный момент. Я всегда буду гордиться тем, что стала первой представительницей Скандинавии, которая стала первой ракеткой мира и выиграла турнир «Большого шлема». Сейчас я понимаю, что пора завершать.