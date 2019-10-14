Калинская вышла во второй круг «Кубка Кремля»
14:49
Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг «Кубка Кремля». В матче первого раунда на обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову — 6:0, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
В следующем круге Калинская сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 3:6, 6:4