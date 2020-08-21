Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Цинциннати обыграла румынку Патричу Марию Циг со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 40 минут. В финале квалификации россиянка втретится с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстя.

Турнир в Цинциннати в этом году проходит в Нью-Йорке из-за эпидемиологической обстановки. Призовые на турнире среди женщин — 2 944 486 долларов. В 2019 году победительницей стала американка Мэдисон Киз, обыгравшая в финале Светлану Кузнецову.