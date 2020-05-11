Калинская рассказала о расставании с Кирьосом

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о расставании с австралийцем Ником Кирьосом.

В конце 2019 года отношения пары испотились, однако в марте теннисисты были замечены целующимися в Мексике.

— Мы расстались, - написала Калинская в сторис Instagram. - Мы не друзья. Я понимаю, что вы его фанаты, и это классно, но я не собираюсь говорить о нем. Проявите немного уважения и ко мне. Спасибо.