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Калинская проиграла Завацкой и не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ташкенте

26 сентября 2019, 09:05
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Россиянка Анна Калинская проиграла украинке Катарине Завацкой в четвертьфинале турнира в Ташкенте — 0:6, 2:6. Их встреча продолжалась 53 минуты.

В полуфинале Завацкая сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния)/ Данка Ковинич (Черногория).

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2019/

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