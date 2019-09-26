Калинская проиграла Завацкой и не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ташкенте

Россиянка Анна Калинская проиграла украинке Катарине Завацкой в четвертьфинале турнира в Ташкенте — 0:6, 2:6. Их встреча продолжалась 53 минуты.

В полуфинале Завацкая сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния)/ Данка Ковинич (Черногория).

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 6:2