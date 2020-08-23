Калинская проиграла в первом круге нью-йоркского «Мастерса»
Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира серии Masters в Нью-Йорке. Россиянка уступила Марии Боузковой из Чехии в двух сетах — 1:6, 5:7.
Во втором круге Боузкова встретится с соотечественницей Петрой Квитовой.
Свою соперницу узнала другая представительница России Вера Звонарева. Во втором круге она сыграет с Лаурой Зигемунд из Германии, которая одолела чешку Маркету Вондроушову.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Боузкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:1, 7:5
Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:3
Онс Жабер (Тунис) — Лейла Фернандес (Канада, Q) — 0:6, 6:4, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4
Джессика Пегула (США, Q) — Дженнифер Брэди (США) — 7:6 (7:5), 6:4
Кристина Макхэйл (США, Q) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 6:4
Кэтрин Беллис (США, Q) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:1)
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:3
Дополнительная информация: