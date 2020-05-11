Калинская подтвердила расставание с Кирьосом

Российская теннисистка Анна Калинская подтвердила расставание с австралийцем Ником Кирьосом. В декабре теннисист выложил фото с неизвестной девушкой, в комментариях к которому Калинская написала: «Купи подруге новые джинсы». А когда Кирьос прокомментировал публикацию самой россиянки, она ответила: «Черт, уйди из моего Инстаграма».

«Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что вы его фанаты, это хорошо, но я не хочу больше говорить о нем. Проявите, пожалуйста, ко мне уважение. Спасибо», — написала Калинская в сториз Instagram.