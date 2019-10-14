Калинская и Путинцева вышли во второй круг турнира в Москве
17:34
Россиянка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла немку Николу Гойер и француженку Эликсан Лешемия в матче парного разряда первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась ровно час.
В четвертьфинале Калинская и Путинцева сыграют против победителя матча Дзаламидзе/Морозова — Дабровски/Синякова.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Никола Гойер/Эликсан Лешемия (Германия/Франция) — 6:1, 6:3
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...