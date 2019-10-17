Калинская и Путинцева не смогли пробиться в полуфинал «Кубка Кремля» в парном разряде

Россиянка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева уступили канадке Габриэле Дабровски и чешке Катержине Синяковой в 1/4 финала «Кубка Кремля» — 3:6, 1:6.

Их матч продолжался 53 минуты. В полуфинале турнира Дабровски и Синякова сыграют с японкой Сюко Аоямой и Еной Шибахарой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Габриэла Дабровски/Катержина Синякова (Канада/Чехия, 2) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:3, 6:1