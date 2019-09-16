Источник: Кирьос встречается с Калинской

Австралийский теннисист Ник Кирьос встречается с россиянкой Анной Калинской, сообщает Tennis World USA. Скандальный австралиец регулярно оставляет комментарии к постам Анны в Instagram, а на US Open он был замечен в ее зоне. Также она выполнила несколько подач в его стиле, объяснив, что научилась у Кирьоса.

Кирьос занимает 27-е место в рейтинге ATP, Калинская — 113-я в рейтинге WTA. На US Open она сенсационно победила американку Слоан Стивенс.

Кирьос назвал любимую теннисистку. Это россиянка