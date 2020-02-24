Инин и Кудерметова обыграли Кудрявцеву и Среботник в Катаре

Китаянка Дуань Инин и россиянка Вероника Кудерметова вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл соотечественницу Кудерметовой Аллу Кудрявцеву и словенку Катарину Среботник.

Соперницами Инин и Кудерметовой станут Николь Меличар и Сюй Ифань.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия) — Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения, WC) — 3:6, 6:3, 10:4