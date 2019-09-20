Хромачева отстранена на месяц за предложение своего места в квалификации в обмен на призовые

Россиянка Ирина Хромачева отстранена на три месяца за попытку подстроить исход матча квалификации на турнире в Индиан-Уэллсе в 2019 году. Также она была оштрафована на 3 тысячи долларов, сообщает Tennis Integrity Unit.

Два месяца и весь штраф позже отменили, поскольку дальнейших нарушений не последовало. Месячное отстранение 24-летней теннисистки отсчитывается с 19 сентября.

В ходе расследования выяснилось, что Хромачева предложила другой теннисистке свое место в первом круге квалификации в обмен на призовые за этот матч.