Хромачева и Кудерметова вышли в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российская пара Ирины Хромачевой и Вероники Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне обыграла дуэт Лусия Градецкая/Андреа Клепач (Чехия/Словения) - 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 7 минут.

В финале россиянки сыграют с парой Анна-Лена Гренфельд/Алисия Росольска (Германия/Польша).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Ирина Хромачева/Вероника Кудерметова (Россия) - Люси Градецка/Андрея Клепач (Чехия/Словения, 2) - 6:3, 6:3