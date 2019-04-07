Хромачева и Кудерметова вышли в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российская пара Ирины Хромачевой и Вероники Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне обыграла дуэт Лусия Градецкая/Андреа Клепач (Чехия/Словения) - 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 7 минут.
В финале россиянки сыграют с парой Анна-Лена Гренфельд/Алисия Росольска (Германия/Польша).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Ирина Хромачева/Вероника Кудерметова (Россия) - Люси Градецка/Андрея Клепач (Чехия/Словения, 2) - 6:3, 6:3
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