Японка Нао Хибино вышла во второй круг турнира в Монтеррее. В матче первого раунда она обыграла представительницу Мексики Джулиану Олмос - 4:6, 6:1, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Также во второй круг пробились сербка Ивана Йорович, Магдалена Рыбарикова из Словакии, американка Тэйлор Таунсенд и представительница Швейцарии Штефани Фегеле.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ивана Йорович (Сербия) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 2:6, 6:4, 6:3

Нао Хибино (Япония) - Джулиана Олмос (Мексика, WC) - 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8) - Мисаки Дои (Япония) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4



Тэйлор Таунсенд (США) - Астра Шарма (Австралия, Q) - 3:6, 6:2, 6:3

Штефани Фегеле (Швейцария) - Ана Богдан (Румыния) - 7:6 (7:4), 6:2