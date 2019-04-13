Херцог вышла в финал турнира в Лугано

Словенка Полона Херцог вышла в финал турнира WTA в швейцарском Лугано. В полуфинале она обыграла француженку Фиону Ферро – 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

В финале 28-летняя теннисистка встретится с победительницей пары Кристина Плишкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша).

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Полона Херцог (Словения) – Фиона Ферро (Франция) – 7:5, 6:4