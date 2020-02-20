Халеп вышла в полуфинал турнира в Дубае
20 февраля 2020, 21:50
Представительница Белоруссии Арина Соболенко уступила румынке Симоне Халеп в 1/4 финала турнира в Дубае — 6:3, 2:6, 2:6.
Их матч продолжался 1 час 38 минут. В полуфинале Халеп сыграет с американкой Дженнифер Брэди.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 3:6, 6:2, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...