Халеп вышла в 1/4 финала турнира в Дубае, где сыграет с Соболенко

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла представительницу Туниса Онс Жабер во втором круге турнира в Дубае — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7). Их матч продолжался 2 часа 2 минуты.

В 1/4 финала турнира Халеп сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Онс Жабер (Тунис, WC) — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7)