Халеп вышла в 1/4 финала турнира в Дубае, где сыграет с Соболенко
19 февраля 2020, 21:08
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла представительницу Туниса Онс Жабер во втором круге турнира в Дубае — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7). Их матч продолжался 2 часа 2 минуты.
В 1/4 финала турнира Халеп сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Онс Жабер (Тунис, WC) — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7)
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...