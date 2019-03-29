Халеп упустила возможность возглавить рейтинг WTA, Осака останется лидером

Румынская теннисистка Симона Халеп упустила возможность вернуть себе звание первой ракетки мира после поражения в полуфинальном матче турнира в Майами.

Для того, чтобы вернуться на первую строчку, Халеп должна была выйти в финал соревнований. Но в полуфинале чешка Каролина Плишкова оказалась сильнее румынки - 7:5, 6:1.

Таким образом, японка Наоми Осака сохранит за собой звание первой ракетки мира.

Халеп не смогла выйти в финал турнира в Майами, уступив Плишковой